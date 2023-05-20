Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 36 туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Сампдорію.

Колектив Стефано Пьолі зумів здолати опонента у витонченому стилі, відправивши п'ять голів у ворота опонента.

Зазначимо, що хет-трик на свій рахунок записав Жиру, Діас забив гол і віддав два асиста, а у Леау 1+1 за системою "гол+пас".

Мілан — Сампдорія 5:1

Голи: Леау 9, Жиру 23, 29 (пенальті), 68, Діас 63 — Квальярелла 20.

Мілан: Маньян, Калабрія, Тіав, Томорі (К'єр 80), Ернандес (Балло-Туре 80), Тоналі (Побега 80), Крунич, Мессіас (Салемакерс 60), Діас (Де Кетеларе 70), Леау, Жиру.

Сампдорія: Равалья, Дзанолі, Гюнтер, Нуйтінк (Аміоне 69), Леріс, Вінкс, Рінкон (Паолетті 82), Ауджелло, Джуричич (Ілхан 82), Квальярелла (Ойконому 69), Габб'ядіні (Ламмерс 69).

Попередження: Ернандес 75 – Гюнтер 27, Дзанолі 30, Ойконому 89.