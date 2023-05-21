Італія

Генуезький колектив перебуває на межі припинення існування.

Невтішні виступи генуезької Сампдорії в поточному сезоні призвели не тільки до того, що команда вже точно посяде останнє місце в турнірній таблиці італійської Серії A та вилетить до нижчого дивізіону, а й стали черговим тригером для виникнення прогалин у фінансовій звітності колективу.

У підсумку, 30 травня має сплисти термін, до якого клуб має погасити власні борги, уключно з 13,5 млн євро заборгованості перед гравцями через відсутні виплати заробітної платні.

Якщо цього не станеться, то на наступний сезон у Серії B Сампдорію вже не допустять.

Однак на допомогу в фінансовому питання італійського клубу хоче прийти засновник і генеральним директор Gestio Capital Лідса Маттео Манфреді.

"Ми готові продовжити і закрити угоду. Учора ми досягли домовленості з банками про повну виплату всіх кредитів.

Разом із цим ми готові інвестувати 55 мільйонів євро відразу, щоб врятувати та відновити клуб, плюс ще 20 мільйонів євро на вільні витрати.

Сампдорія цікавить нас не віднедавна, бо ми стежимо за нею з 2018 року. Очевидно, що ми знаємо футбольний світ, оскільки Радріццані вже володіє Лідсом у Прем’єр-лізі. Ми наполегливо працювали й готові до наступного кроку", — заявив бізнесмен.

Варто нагадати, що Манфреді є партнером Андреа Радріццані, який є власником англійського Лідса.