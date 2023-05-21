Завершився матч чемпіонату Італії.
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21 травня 2023, 23:43
У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Лаціо вирушив на виїзд до Удінезе.
Зважаючи на те, що Інтер поступився Наполі, у колектива Мауріціо Саррі з'явилася можливість піднятися на третій рядок у разі перемоги. І "орли" скористалися цією можливістю, мінімально здолавши Удінезе завдяки голу Іммобіле з пенальті.
1:0 – перемога Лаціо та шанси на вихід до Ліги чемпіонів стають вищими за два тури до фінішу.
Удінезе — Лаціо 0:1
Гол: Іммобіле 61 (пенальті)
Удінезе: Сільвестрі, Н. Перес, Бійол, Мазіна, Перейра, Уолас, Арслан (Несторовські 71), Ловрич, Удоджі (Зеегєлаар 71), Самарджич (Вівальдо 86), Бету (Товен 86).
Лаціо: Проведель, Лаццарі (Марушич 75), Казале, А. Романьолі, Хісай, Весіно, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Педро 46), Іммобіле, Дзакканьї (Башич 86).
Попередження: Удоджі, Перейра — Феліпе Андерсон.