Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 36-го туру чемпіонату Італії Лаціо вирушив на виїзд до Удінезе.

Зважаючи на те, що Інтер поступився Наполі, у колектива Мауріціо Саррі з'явилася можливість піднятися на третій рядок у разі перемоги. І "орли" скористалися цією можливістю, мінімально здолавши Удінезе завдяки голу Іммобіле з пенальті.

1:0 – перемога Лаціо та шанси на вихід до Ліги чемпіонів стають вищими за два тури до фінішу.

Удінезе — Лаціо 0:1

Гол: Іммобіле 61 (пенальті)

Удінезе: Сільвестрі, Н. Перес, Бійол, Мазіна, Перейра, Уолас, Арслан (Несторовські 71), Ловрич, Удоджі (Зеегєлаар 71), Самарджич (Вівальдо 86), Бету (Товен 86).

Лаціо: Проведель, Лаццарі (Марушич 75), Казале, А. Романьолі, Хісай, Весіно, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Педро 46), Іммобіле, Дзакканьї (Башич 86).

Попередження: Удоджі, Перейра — Феліпе Андерсон.