Також можуть бути усунені керівники клубу на 8 місяців.
ФК ЮВЕНТУС, GETTY IMAGES
22 травня 2023, 16:28
Ювентус можуть позбавити 11 очок, повідомляє TuttomercatoWeb.
За інформацією джерела, відбулося засідання апеляційного суду Італійської федерації футболу (FIGC).
Розглядається справа про фіктивний приріст капіталу з боку туринського клубу. Прокурор Джузеппе Чине вимагає зняти з "б'янконери" 11 очок, а колишніх керівників клубу усунути від футболу на 8 місяців.
Наразі Ювентус посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А: на рахунку клубу 69 очок після 35 матчів.