Італія

Прокурор вимагає зняти з Ювентуса 11 очок

Також можуть бути усунені керівники клубу на 8 місяців.

ФК ЮВЕНТУС, GETTY IMAGES

Ювентус можуть позбавити 11 очок, повідомляє TuttomercatoWeb. За інформацією джерела, відбулося засідання апеляційного суду Італійської федерації футболу (FIGC). Розглядається справа про фіктивний приріст капіталу з боку туринського клубу. Прокурор Джузеппе Чине вимагає зняти з "б'янконери" 11 очок, а колишніх керівників клубу усунути від футболу на 8 місяців. Наразі Ювентус посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А: на рахунку клубу 69 очок після 35 матчів.