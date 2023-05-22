Ювентус можуть позбавити 11 очок, повідомляє TuttomercatoWeb.

За інформацією джерела, відбулося засідання апеляційного суду Італійської федерації футболу (FIGC).

Розглядається справа про фіктивний приріст капіталу з боку туринського клубу. Прокурор Джузеппе Чине вимагає  зняти з "б'янконери" 11 очок, а колишніх керівників клубу усунути від футболу на 8 місяців.

Наразі Ювентус посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А: на рахунку клубу 69 очок після 35 матчів.