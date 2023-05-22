Італія

Колектив не зміг переграти аутсайдера у чемпіонаті Італії.

Рома вдома не зуміла переграти Салернітану. Команда двічі пропускала від непоступливого суперника, проте двічі зрівнювала рахунок. Втім, помітно погіршила шанси хлопців Жозе Моуріньо на потрапляння до Ліги чемпіонів.

Рома — Салернітана 2:2

Голи: Ель-Шаараві, 47, Матич, 83 — Кандрева, 12, Діа, 54

Рома: Патрісіу — Бове, Смоллінг, Ібаньєс (Льоренте, 46) — Залевський, Тахірович (Матич, 46), Камара (Крістанте, 75), Ель-Шаараві — Солбаккен (Пеллегріні, 46), Вейналдум (Ебрахам, 67) — Белотті

Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер (Ловато, 71), Пірола (Трост-Еконг, 78) — Кастанос (Маццокі, 59), Кулібалі, Бохінен (Вілена, 71), Брадарич — Кандрева (Ботхейм, 78), Діа — Пйонтек

Попередження: Залевський — Дьомбер, Очоа, Данилюк, Діа