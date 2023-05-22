Колектив не зміг переграти аутсайдера у чемпіонаті Італії.
Рома - Салернітана - Getty Images
22 травня 2023, 21:38
Рома вдома не зуміла переграти Салернітану. Команда двічі пропускала від непоступливого суперника, проте двічі зрівнювала рахунок. Втім, помітно погіршила шанси хлопців Жозе Моуріньо на потрапляння до Ліги чемпіонів.
Рома — Салернітана 2:2
Голи: Ель-Шаараві, 47, Матич, 83 — Кандрева, 12, Діа, 54
Рома: Патрісіу — Бове, Смоллінг, Ібаньєс (Льоренте, 46) — Залевський, Тахірович (Матич, 46), Камара (Крістанте, 75), Ель-Шаараві — Солбаккен (Пеллегріні, 46), Вейналдум (Ебрахам, 67) — Белотті
Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер (Ловато, 71), Пірола (Трост-Еконг, 78) — Кастанос (Маццокі, 59), Кулібалі, Бохінен (Вілена, 71), Брадарич — Кандрева (Ботхейм, 78), Діа — Пйонтек
Попередження: Залевський — Дьомбер, Очоа, Данилюк, Діа