Рома вдома не зуміла переграти Салернітану. Команда двічі пропускала від непоступливого суперника, проте двічі зрівнювала рахунок. Втім, помітно погіршила шанси хлопців Жозе Моуріньо на потрапляння до Ліги чемпіонів. 

 

Рома — Салернітана 2:2

Голи: Ель-Шаараві, 47, Матич, 83 — Кандрева, 12, Діа, 54

Рома: Патрісіу — Бове, Смоллінг, Ібаньєс (Льоренте, 46) — Залевський, Тахірович (Матич, 46), Камара (Крістанте, 75), Ель-Шаараві — Солбаккен (Пеллегріні, 46), Вейналдум (Ебрахам, 67) — Белотті

Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер (Ловато, 71), Пірола (Трост-Еконг, 78) — Кастанос (Маццокі, 59), Кулібалі, Бохінен (Вілена, 71), Брадарич — Кандрева (Ботхейм, 78), Діа — Пйонтек

Попередження: Залевський — Дьомбер, Очоа, Данилюк, Діа