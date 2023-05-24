Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії між Фіорентиною та міланським Інтером, який пройде 24 травня та розпочнеться о 22:00.

Сьогодні, 24 травня, відбудеться фінальний поєдинок Кубка Італії, у якому Фіорентина на Стадіо Олімпіко гратиме проти міланського Інтера.

Команда Івана Юрича останнім часом почуває себе не дуже впевнено в плані результатів, тоді як суперники здійснили потужний ривок у національній першості та Лізі чемпіонів УЄФА.

ФІОРЕНТИНА — ІНТЕР

СЕРЕДА, 24 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. МАССІМІЛІАНО ІРРАТІ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Цьогорічні виступи італійських команд на міжнародній арені дійсно вражають, адже в кожному з трьох фіналів буде по одному представнику цієї країни. А тут ще й у фінальному матчі за Кубок Італії зійдуться поміж собою міланський Інтер та Фіорентина, які вже незабаром будуть брати участь у вирішальних баталіях Ліги чемпіонів та Ліги конференцій УЄФА відповідно.

Особливо вражаюче виглядає в цьому плані прогрес міланського Інтера за ходом фінального відтинку сезону, хоча головного тренера "змій" Сімоне Індзагі в один момент уже готувались відправити у відставку через невдалу послідовність результатів. Проте й проходити повз досягнення Фіорентини було б необачно — дуже важко здобувала очки команда Ігора Тудора в чемпіонаті останнім часом, аж раптом опинилась у фіналі Ліги конференцій, перемогою в якій узагалі можна зробити цей сезон казковим.

А тут ще й можливість для "ліній" отримати перепустку до єврокубків за рахунок перемоги в національному Кубку дуже вдало припала за розкладом, оскільки справи на внутрішній арені вдасться вирішити ще задовго до вирішальної міжнародної гри. У Серії A колективу з Флоренції ловити вже нічого — щільна єврокубкова група до себе вже нікого не підпустить, а вилетіти команда Тудора не має вже навіть математичних шансів.

У той самий час Інтер наразі є "італійським Манчестер Сіті", тільки без грошей, у тому плані, що намагається зачепитись за два трофеї. А оскільки Наполі цього року без шансів для суперників виграв чемпіонські перегони, то можна сміливо відкривати нову опцію для винагород — "срібло", до якого наразі ближче за інших римський Лаціо, але попереду ще два дуже цікавих тури, тож ситуація може помінятись.

Особливої мотивації в плані здобуття місця в єврокубках у колективу Індзагі нема, оскільки "змії" навряд чи вилетять із зони єврокубків, хоча й із зони Ліги чемпіонів можуть цілком, якщо програють у обох турах. Проте фантастична спраглість команди до здобуття Кубку чемпіонів указує нам на те, що Інтер має в оптимальних кондиціях підходити до матчу проти Манчестер Сіті.

Отримати психологічний удар у вигляді програного статусу чинного володаря Кубку Італії було б дуже необачно, але й Фіорентина наразі не настільки в собі впевнена, аби припускатись такої помилки. Своєрідний "Суперкубок УЄФА" для фіналістів єврокубків — такого в Італії не було вже дуже давно.

Щодо кадрової ситуації, то Фіорентині не допоможе воротар Сальваторе Сірігу. У міланського Інтера в цьому плані ситуація трошки гірша, бо вилетіли захисники Дальберт та Мілан Шкрініар, а також півзахисник Генріх Міхтарян.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

ПОТОЧНА ФОРМА

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 187 матчів, із яких Інтер виграв 78, а Фіорентина — 50, нічию зафіксовано 59 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "нерадзуррі" — 291:238.