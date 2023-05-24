Італія

Гравець національної збірної США може перейти влітку до іншого клубу.

Повідомляється, що Вест Хем є одним із багатьох клубів, зацікавлених у підписанні таланта Браяна Рейнольдса, що належить Ромі, у літнє трансферне вікно.

Американський правий захисник приєднався до "Джаллороссі" в лютому 2021 року з ФК Даллас за угодою про оренду в розмірі 100 000 євро, зробивши свій перехід через п’ять місяців приблизно за 6,85 млн євро, випередивши інші зацікавлені клуби, такі як Ювентус і Брюгге.

Незважаючи на свій талант, Рейнольдсу так і не вдалося переконати Жозе Моурінью, він зіграв лише одну хвилину в Серії А з моменту приходу португальського тренера. Минулого літа він приєднався до бельгійського клубу КВС Вестерло на правах оренди, де вразив у своїх 32 матчах.

Як повідомив Том Богерт з The Athletic, Вест Гем є одним із багатьох клубів, зацікавлених у тому, щоб забрати Рейнольдса влітку. Рома вже відхилила пропозицію бельгійської сторони, і кілька клубів чемпіонату також зареєстрували свій інтерес.

Контракт 21-річного американського правого захисника з «Ромою» діє до червня 2025 року, його ринкова вартість оцінюється приблизно в 2-3 мільйони євро, але навряд чи він покине столицю Італії за таку низьку плату.