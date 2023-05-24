Італія

Воротар команди поділився думками перед наступним матчем.

Самір Ханданович підкреслив, як поразки повернули «Інтер » до реальності перед фіналом Кубка Італії з Фіорентиною.

"Нерадзуррі" захоплююче завершили цей сезон, зіткнувшись із "Віолою" у фіналі Кубка 24 травня, а потім зігравши з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів 10 червня, що дало Індзагі та гравцям шанс завершити сезон-2022-23 з бумом.

Інтер намагався показати найкращий результат у цьому сезоні Серії А, але вирахування Ювентусом 10 очок зняло багато хвилювань, пов’язаних з їхньою боротьбою за місце в четвірці лідерів. Дві вирішальні гри в лізі команда проведе проти чотирьох найкращих суперників, Аталанти та Торіно .

Виступаючи на прес-конференції, Хандановича спочатку попросили підбити підсумки цього сезону для Інтера.

"Коли ви програєте, ви ростете. Поразки повертають вас до реальності і позбавляють від поверховості. Потім перемоги приносили інші важливі емоції, підвищуючи самооцінку.

Я ще нічого не знаю, чекаю цього матчу, як і всі інші. Ми тут, в Інтері, щоб завойовувати трофеї, в останні роки ми повернули команду, щоб конкурувати за те, на що вона заслуговує.

З 2004 року, коли я приїхав до Італії, я завжди був професіоналом. Ви повинні адаптуватися до ролей, це важливо не тільки на полі, але й поза ним. Мені було в кого вчитися, те, що мене найбільше тішило в моїй кар’єрі, зростало з кожним роком.

У кожного сезону є свої причини. І коли є трохи нервозності, це добре, це означає, що людям не байдуже. Неприємно бачити, як двоє говорять один одному щось не надто приємне, але гірше, якщо ніхто нічого не говорить" - обговорив Ханданович підвищення відповідальності гравців цього сезону.