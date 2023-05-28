Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.
Анхель Ді Марія, Getty Images
28 травня 2023, 20:58
Туринський Ювентус зіграє проти Мілана на Альянц Стедіус у рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.
Массіміліано Аллегрі, після поразки від Емполі (1:4), залучив до стартового складу Данило до трійки центральних захисників, тоді як Куадрадо розташується в центральній ланці, а Ді Марія та К'єза зіграють обабіч Кіна в атаці.
Стефано Піолі, на тлі розгрому генуезької Сампдорії (5:1), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.
Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Гатті — Куадрадо, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія, Кін, К’єза.
Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Бонуччі, Ругані, Барб’єрі, Міретті, Паредес, Серсанті, Мілік, Ілінг.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Адлі, Калулу, К’єр, Флоренці, Орігі, Побега, Вранкс, Габбія, Салемакерс, Де Кетеларе.
Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Тоналі, Крунич — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.
Гра Ювентус — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.