Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та Мілан.

Туринський Ювентус зіграє проти Мілана на Альянц Стедіус у рамках тридцять сьомого туру італійської Серії A.

Массіміліано Аллегрі, після поразки від Емполі (1:4), залучив до стартового складу Данило до трійки центральних захисників, тоді як Куадрадо розташується в центральній ланці, а Ді Марія та К'єза зіграють обабіч Кіна в атаці.

Стефано Піолі, на тлі розгрому генуезької Сампдорії (5:1), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Гатті — Куадрадо, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія, Кін, К’єза.

Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Бонуччі, Ругані, Барб’єрі, Міретті, Паредес, Серсанті, Мілік, Ілінг.



Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Тоналі, Крунич — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.