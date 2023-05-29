Італія

Легенда клубу може повернутися до команди.

La Repubblica припускає, що тренер Фрозіноне Фабіо Гроссо може відправитися в Турин замість Массіміліано Аллегрі в Ювентусі.

Поразка "Бьянконері" від Мілана з рахунком 0:1 у неділю підтвердила, що клуб не фінішує в четвірці кращих цього сезону, а це означає, що вони не братимуть участі в Лізі чемпіонів наступного сезону. Це катастрофічний результат для клубу, який тепер очікує кардинальних змін влітку.

Однією людиною, чиє майбутнє Ювентуса під великим сумнівом, є Аллегрі; італійський тренер не справив особливого враження після повернення на свій другий період, і багато хто сподівається побачити його відхід в найближчі місяці, прагнучи побачити початок нової ери в столиці П'ємонту.

Як припускає La Repubblica, Ювентус серйозно розглядає можливість звільнити Аллегрі влітку, незважаючи на те, що він все ще має контракт з клубом до 2025 року з зарплатою близько 7 мільйонів євро за сезон.

Одним із тренерів, якого вони розглядають для командного призначення, є Гроссо, який повернув Фрозіноне до Серії А завдяки своїй вражаючій роботі у другому дивізіоні цього сезону.