Італія

Функціонер розповів, що іспанець хоче тренувати клуб у АПЛ.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс дав свій коментар щодо Луїса Енріке. Як відомо, Лучано Спаллетті залишить Наполі і клубу потрібна заміна.

"Звичайно, Луїс – топ-тренер. Ми розмовляли, але можу сказати вам, що він прагне тренувати клуб АПЛ.

Я сказав, що він не знайде там такої ж їжі та місць, як тут, але АПЛ привабливіша", — наводить слова Де Лаурентіса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Наполі під керівництвом Спаллетті виграв чемпіонат Італії та дійшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.