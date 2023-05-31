Італія

28-річний футболіст може продовжити кар'єру у Турині.

Сергій Мілінкович-Савич влітку може поповнити склад Ювентуса, повідомляє Il Messagger.

За інформацією джерела, туринський клуб пропонує сербу зарплату у розмірі шести мільйонів євро за сезон.

Клаудіо Лоліто хоче виручити за свого футболіста близько 40 мільйонів євро, але може бути вимушений продати його за 30 мільйонів.

Інтерес до Мілінковича-Савича також виявляють Мілан, Арсенал і Ньюкасл. Проте клуби не робили офіційної пропозиції щодо футболіста.

У поточному сезоні Сергій провів 35 матчів у Серії А: на його рахунку 9 голів та 8 результативних передач.