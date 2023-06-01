З футболістом також хочуть продовжити угоду.
БРАЇМ ДІАС, GETTY IMAGES
01 червня 2023, 19:37
Браїм Діас повернеться до Реалу, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, хавбек, який виступав на правах оренди за Мілан, проведе наступний сезон у складі мадридського клубу, незважаючи на те, що "россонері" були зацікавлені в його викупі.
Очікується, що Реал одразу продовжить з ним контракт до літа 2027 року.
У поточному сезоні Браїм провів за Мілан 32 матчі в Серії А, забивши 6 голів та віддавши 7 гольових передач.