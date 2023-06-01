Італія

З футболістом також хочуть продовжити угоду.

Браїм Діас повернеться до Реалу, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, хавбек, який виступав на правах оренди за Мілан, проведе наступний сезон у складі мадридського клубу, незважаючи на те, що "россонері" були зацікавлені в його викупі.

Очікується, що Реал одразу продовжить з ним контракт до літа 2027 року.

У поточному сезоні Браїм провів за Мілан 32 матчі в Серії А, забивши 6 голів та віддавши 7 гольових передач.