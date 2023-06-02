Італія

Багато не задоволені поведінкою португальського тренера.

PGMOL засудила вболівальників Роми за їх "невиправдане та огидне насильство" щодо арбітра фіналу Ліги Європи Ентоні Тейлора, сім'я якого зазнала переслідувань в аеропорту.

Арбітр керував матчем проти Севільї в Будапешті, яка була вирішена в серії пенальті.

Жозе Моуріньо дуже критично оцінив роботу суддів і назвав Тейлора "гр***аною ганьбою", коли звернувся до нього на автостоянці стадіону після матчу.

Потім все пішло далі, коли Тейлора та його родину помітили в аеропорту Будапешта вболівальники Роми, які лаяли, штовхали арбітра, а один навіть кинув стілець, коли поліція поспішно доставляла їх у безпечне місце.

"Ми приголомшені невиправданими та огидними образами, спрямованими проти Ентоні та його сім’ї, коли він намагався повернутися додому після суддівства у фіналі Ліги Європи УЄФА", – йдеться у заяві PGMOL, Professional Game Match Officials Limited, яка керує англійськими арбітрами, включаючи Тейлора.

Їх назвали "незручними, принизливими та ганебними сценами", дехто вказав, що Моуріньо несе певну відповідальність за створення такої атмосфери серед уболівальників Роми.

Наразі невідомо, чи будуть якісь кари стосовно Жозе.