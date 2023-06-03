Італія

Міжнародна першість продовжує відкривати нові таланти.

Юнацький чемпіонат світу-2023, який цими днями відбувається в Аргентині, продовжує підживлювати літній трансферний ринок новими перспективними виконавцями.

Зокрема, на особливу увагу заслуговують учасники чвертьфінальних змагань, де звичним чином виділяється на тлі інших збірна Бразилії.

У складі "жовто-зелених" на цьому турнірі яскраво помітний центральний нападник Маркос Леонардо, який представляє Сантос, маючи вже чотири забитих м’яча на особистому рахунку.

Саме тому "орли" вирішили не чекати на завершення міжнародної першості заради того, аби зробити пропозицію гравцю переїхати до Європи вже цього літа.

Однак Сантос вимагає в потенційних покупців не менше 20 млн євро за свого 20-річного футболіста, тоді як жоден із клубів, уключно з Ромою та лісабонським Спортінгом, не запропонував більше 15 млн євро.

У поточному сезоні на клубному рівні Леонардо забив вісім голів та віддав три гольові передачі в 21 матчі.