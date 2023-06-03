Італія

Родич форварда Наполі розповів про плани гравця на майбутнє.

Грузинський нападник Хвіча Кварацхелія потужно ввірвався в провідний європейський футбол разом із трансфером до італійського Наполі, і в підсумку вже в першому сезоні Серії A отримав нагороду Найкращому гравцеві сезону-2022/23.

На цьому тлі в Неаполі напередодні презентували книгу під назвою "Кварадона. Грузинське диво", на сторінках якої має місце коротке інтерв’ю з батьком 22-річного виконавця Бадрі Кварацхелією — також відомого грузинського футболіста в минулому.

"Його мрії? Виграти Лігу чемпіонів, грати за Реал і вийти на найкращі міжнародні турніри зі збірною Грузії.

Однак наразі його головним завданням є наступна гра Наполі. Про Реал він наразі не думає, бо в голові тримає тільки Наполі", — заявив батько футболіста.

Хвіча в поточному сезоні забив 14 голів та віддав 17 гольових передач у 42 зіграних матчах.