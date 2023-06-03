Італія

Італійський клуб може підписати гравця цікавого команді з Каталонії.

Як повідомляє Il Corriere dello Sport, Мілан веде "попередні перемовини" з півзахисником Манчестер Сіті Ілкаєм Гюндоганом, який доступний як вільний агент.

Контракт гравця збірної Німеччини завершується в червні цього року, і, як повідомляє римська газета, "россонері" почали переговори з досвідченим півзахисником.

Барселона також веде перемовини з 32-річним футболістом, але, згідно з повідомленням, Мілан веде "попередні розмови" з екс-зіркою дортмундської Боруссії.

Журналіст Фабіо Мандаріні написав у суботньому друкованому випуску газети (стор. 17), що "россонері" "впевнені", що Гюндоган переїде на Стадіо Меацца влітку.

Однак рішення про своє майбутнє хавбек прийме після фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера в Стамбулі наступного тижня.

Мілан оголосив про продовження контракту з Рафаелем Леау в п'ятницю і вже забезпечив свої перші два підписи на наступний сезон, а Даїчі Камада і Марко Спортіелло приєднаються до клубу як вільні агенти у липні.