Італія

Завершилися два матчі останнього туру чемпіонату Італії-2022/23.

У рамках 38-го туру італійської Серії А Лаціо здобув впевнену перемогу над Емполі, відправивши у ворота суперника два "сухі" м'ячі.

Завдяки трьом набраним очкам "орли" вперше опинилися на другому рядку у турнірній таблиці чемпіонату Італії вперше за 23 роки.

Емполі — Лаціо 0:2

Голи: А. Романьолі 48, Луїс Альберто 90+2

Емполі: Вікаріо (Уйкані 84), Стоянович, Валюкевич, Луперто, Качаче, Грассі (Хендерсон 57), Бандінеллі (Хаас 75), Акпа-Акпро, Фацціні (Сатріано 84), Камбіагі, Пікколі (Дестро 75)

Лаціо: Проведель, Хюсай, Патрік, А. Романьолі (Казале 71), Лука Пеллегріні, Весіно (Катальді 71), С. Мілінкович-Савич (Бертіні 90+2), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле, Педро (Дзакканьї 63)

Попередження: Акпа-Акпро 14, Камбіагі 37 — С. Мілінкович-Савич 40, Весіно 82

Вилучення: Камбіагі 90 (друга жовта)

У паралельному матчі Кремонезе здобув на своєму полі впевнену перемогу над Салернітаною.

Хазяї поля вже не мали шансів на те, щоб зберегти прописку у вищому дивізіоні, тому вони просто порадували своїх уболівальників перед пониженням у класі.

Кремонезе — Салернітана 2:0

Голи: Буонаюто 26 (пен.), Цаджу 88