Італія

Поєдинок відбудеться 11 червня.

У рамках 38-го туру чемпіонату Італії Спеція та Верона поступилися своїм опонентам.

Клуб, за який виступає Віктор Коваленко, програв Ромі (1:2), а Верона поступилася Мілану (1:3).

Команди набрали по 31 очку за 38 ігор, розташувавшись на 17 та 18 місці відповідно. Це означає, що вони зіграють додатковий матч за право залишитись у Серії А, який пройде 11 червня.

Якщо в основний час буде нічия, результат вирішить серія пенальті.

Зазначимо, що це правило діє з минулого року. Такий самий принцип буде, якщо команди, які претендують на чемпіонство, наберуть однакову кількість очок.

Нагадаємо, що Серію А вже залишили Сампдорія та Кремонезе.