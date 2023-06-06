Італія

Клуб вирішив зберегти 55-річного спеціаліста.

Массіміліано Аллегрі продовжить тренувати Ювентус, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, у понеділок керівництво туринців вирішило залишити 55-річного наставника.

Одна з причин має економічний характер і пов'язана зі значною компенсацією, яку у разі звільнення передбачає контракт Аллегрі, розрахований до 2025 року.

Зазначимо, що під керівництвом Аллегрі Ювентус у сезоні-2022/23 посів сьоме місце у Серії А та дійшов до півфіналу Ліги Європи.