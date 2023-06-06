Італія

Тренер може перейти до чемпіона країни.

Наполі зробив нову спробу залучити німецького тренера Юліана Нагельсманна, але 35-річний коуч сповнений рішучості прийняти пропозицію ПСЖ, повідомляє Італія.

Чемпіони Серії А шукають наступника Лучано Спаллетті, а президент Ауреліо Де Лаурентіс заявив минулого тижня, що він оцінює принаймні 10 тренерів за системою 4-3-3.

Луїс Енріке став головним кандидатом на цю роль для Наполі, але іспанський тактик схиляється до переходу в Прем'єр-лігу.

Колишній головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн також займає важливе місце в порядку денному Наполі, але знову ж таки німець, здається, не бажає брати на себе керівництво "Партенопеї".

Tuttomercatoweb і Sky Sport Italia повідомляють, що коуч, однак, веде перемовини з ПСЖ і вважає за краще переїхати до столиці Франції.

Це означає, що Наполі продовжить пошуки наступника Спаллетті, а бос Фіорентини Вінченцо Італьяно зараз вважається найбільш надійним кандидатом.