Італія

Тренер може залишити туринський клуб.

Повідомляється, що звільнення Массіміліано Аллегрі та його співробітників коштувало б Ювентусу 43 мільйони євро, але майбутнє тренера на Альянц Стедіум залишається невизначеним.

Ювентус завершив чергову кампанію без трофеїв, і Аллегрі не підтвердив, що він залишиться головним тренером у наступному сезоні після перемоги над Удінезе з рахунком 1:0 у неділю.

Як повідомила у вівторок друкована газета Il Corriere dello Sport, звільнення Аллегрі та його співробітників обійдеться Ювентусу в 43 мільйони євро.

У Аллегрі залишилося два роки контракту, вартість складає 7 мільйонів євро за сезон плюс додаткові кошти.

Враховуючи фінансові труднощі Ювентуса, які погіршаться через відсутність виступів в Лізі чемпіонів наступного сезону, немає впевненості, що клуб зможе дозволити собі звільнити коуча, який нещодавно повторив, що не веде перемовин про розірвання контракту зі Старою Синьорою .

Як Corriere dello Sport, так і Ромео Агресті з Goal.com стверджують, що майбутнє Массіміліано буде визначено після зустрічі з директором клубу Франческо Кальво, тоді як Sky Sport Italia стверджує, що тренер буде затверджений на сезон-2023-24.

Tuttosport і Gazzetta повідомляють, що в неділю на Dacia Arena спалахнула напруга між тренером і Кальво, і Макс звинуватив Кальво в тому, що він не захищав Ювентус належним чином поза полем.