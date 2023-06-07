Італія

Потужне підсилення для команди Жозе Моурінью.

Італійська Рома за підсумками сезону не зуміла зачепитись за місце в Лізі чемпіонів УЄФА ні шляхом потрапляння до четвірки найкращих команд країни, ні завдяки перемозі в Лізі Європи УЄФА, де команда в фіналі програла андалузькій Севільї в серії пенальті.

Після цього головний тренер "вовків" Жозе Моурінью почав сумніватись у своєму подальшому перебуванні на чолі проєкту, однак керівникам клубу вдалось втримати португальського фахівця.

Але при цьому Моурінью поставив умову щодо якісної трансферної кампанії цього літа, над чим римляни фактично одразу й почали працювати.

Ще за ходом сезону Рома звертала увагу на французького центрального захисника франкфуртського Айнтрахта Евана Ндіка, контракт якого з "орлами" саме добігав до кінця.

А вже на початку вікна переходів "джаллороссі" зробили все від себе залежне, аби, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, 23-річний виконавець дійшов із ними згодо щодо контракту.

Після п’яти років у Айнтрахті, Ндіка підпише угоду аналогічної тривалості з Ромою в статусі вільного агента.

Його трансферну вартість портал Transfermarkt оцінив у 32 млн євро.

У цьому сезоні Еван відіграв 44 матчі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.