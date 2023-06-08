Італія

Лондонці вирішили викупити контракт гравця, але не за ту ціну, що просить Ювентус.

Шведський нападник Деян Кулушевські в цьому сезоні був поодинокою світлою плямою в загально похмурій картині виступів лондонського Тоттенгема.

Проте орендна угода поміж "шпорами" та туринським Ювентусом поступово добігає кінця тож англійський колектив мусить робити остаточний вибір щодо подальшого майбутнього 23-річного футболіста.

Варіантів при цьому в Тоттенгема небагато — або сплатити фіксовану вартість викупу Деяна, згідно з орендною угодою, або відпустити його назад до розташування "зебр".

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "шпори" наразі прикладають чималі зусилля для того, щоб зменшити вартість у 35 млн євро, які початково запитав Ювентус.

Клуби розпочали додатковий раунд перемовин, тоді як Кулушевські більше схильний до того, аби залишитись у Лондоні.

У цьому сезоні швед забив два голи та віддав вісім гольових передач у 37 матчах.