Італія

Команда може підсилити склад.

Кілька джерел стверджують, що Інтер веде переговори з Монцою щодо крайнього захисника Карлоса Аугусто, за яким також стежить Ноттінгем Форест.

24-річний бразилець грає на лівому фланзі та став відкриттям у дебютному для Монци сезоні Серії А, забивши шість голів і віддавши одразу п’ять результативних передач у 35 іграх.

Він був придбаний у Корінтіанс за 4,2 мільйона євро у вересні 2020 року, і він також зіграв важливу роль у їхній рекламній кампанії.

Sportitalia повідомляв про спроби поговорити про трансфер з боку Інтера в травні, а тепер Sky Sport Italia припускає, що перемовини активізуються.

Зберігається конкуренція з боку Прем'єр-ліги та Ноттінгем Форест, але Інтер гарантує Лігу чемпіонів і вищий авторитет.

Водночас він би боровся за позицію з улюбленцем уболівальників Федеріко Дімарко.

Якби Карлос Аугусто мав прийти на Сан-Сіро, то Робін Госенс, ймовірно, був би проданий, щоб звільнити місце для нього.

Колишній крайній захисник Аталанти Госенс ​​мав проблеми з травмою і ніколи не був тим гравцем, якого ми бачили раніше в Бергамо.