Команда може підсилити склад.
Карлос Аугусто - Getty Images
08 червня 2023, 16:53
Кілька джерел стверджують, що Інтер веде переговори з Монцою щодо крайнього захисника Карлоса Аугусто, за яким також стежить Ноттінгем Форест.
24-річний бразилець грає на лівому фланзі та став відкриттям у дебютному для Монци сезоні Серії А, забивши шість голів і віддавши одразу п’ять результативних передач у 35 іграх.
Він був придбаний у Корінтіанс за 4,2 мільйона євро у вересні 2020 року, і він також зіграв важливу роль у їхній рекламній кампанії.
Sportitalia повідомляв про спроби поговорити про трансфер з боку Інтера в травні, а тепер Sky Sport Italia припускає, що перемовини активізуються.
Зберігається конкуренція з боку Прем'єр-ліги та Ноттінгем Форест, але Інтер гарантує Лігу чемпіонів і вищий авторитет.
Водночас він би боровся за позицію з улюбленцем уболівальників Федеріко Дімарко.
Якби Карлос Аугусто мав прийти на Сан-Сіро, то Робін Госенс, ймовірно, був би проданий, щоб звільнити місце для нього.
Колишній крайній захисник Аталанти Госенс мав проблеми з травмою і ніколи не був тим гравцем, якого ми бачили раніше в Бергамо.