Італія

Тренер хоче далі перебувати в клубі.

Згідно з останніми повідомленнями в Італії, Жозе Моурінью не тільки готовий залишитися в Ромі, але й продовжити свій контракт до червня 2026 року.

Тренер неодноразово висловлював сумніви щодо свого майбутнього, наполягаючи, що клуб повинен надати йому більше ресурсів для роботи. Навіть залишаючись у межах параметрів фінансового фейр-плей.

Ситуація змінилася після зустрічі з власниками клубу, родиною Фрідкіних, а також того факту, що Парі Сен-Жермен відмовився від перемовин із Особливим, оскільки катарська ієрархія не вважала його придатним для команди Ліги 1. Тим не менш, Corriere dello Sport стверджує, що зараз ведуться перемовини про те, щоб наставнику вдалося не тільки залишитися на третій і фінальний рік його контракту, але й продовжити його до 2026 року.

Моурінью виграв Лігу конференцій у своєму першому сезоні, потім дійшов до фіналу Ліги Європи, програвши лише в серії пенальті Севільї.