Італія

Контракт словацького центрбека з "нерадзуррі" спливає цього літа.

Президент міланського Інтера Стівен Чжан висловився про майбутнє центрального захисника своєї команди Мілана Шкрініара.

"Шкрініар завжди був одним із моїх улюблених гравців… Я відповім на це запитання лише після фіналу Ліги чемпіонів", — цитує слова Чжана журналіст Фабріціо Романо з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 28-річний словак підписав попередній контракт з ПСЖ ще у січні, оскільки його угода з Інтером спливає цього літа.

У поточному сезоні Мілан Шкрініар провів 31 поєдинок у всіх турнірах, віддав одну результативну передачу та заробив три попередження.