Італія

Гравець може перейти до іншого колективу.

Звіти в Італії стверджують, що Ліверпуль і Ньюкасл є одними з клубів, зацікавлених у зірці Ювентуса Федеріко К'єзі, який вислухає пропозиції протягом літа.

Згідно з п’ятничним друкованим виданням Il Corriere dello Sport (сторінка 16), гравець збірної Італії не відчуває себе "в центрі проекту" на Альянц Стедіум, тому влітку він розглядатиме пропозиції від інших клубів.

Gazzetta підтверджує, що К'єза може залишити Ювентус, тому "б'янконері" вже зустрілися з Ніколо Дзаньоло та агентом Вільфріда Ньонто.

Обидві газети стверджують, що Ліверпуль уважно стежить за екс-вінгером Фіорентини, але, як повідомляє Il Corriere dello Sport, Ньюкасл і Баварія також зацікавлені в гравцеві, а баварці вже повідомили про інтерес до К’єзи.

Римська газета стверджує, що пропозиція Ювентуса становить близько 35 мільйонів євро, тоді як, згідно з Gazzetta, "бьянконері" прислухаються до пропозицій від 40-45 мільйонів євро.

У цьому сезоні К'єза повернувся після травми коліна і забив чотири голи в 33 матчах. Його контракт на Альянц Стедіум завершується в червні 2025 року.