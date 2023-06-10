Італія

Бірмінгемці пропонують футболісту кращі умови контракту.

Англійський Лестер за підсумками цього сезону не зміг зберегти за собою місце в Прем’єр-лізі, тож клубу з відчутними фінансовими проблемами стало ще важче втримувати власних лідерів.

У підсумку, бельгійський центральний півзахисник Юрі Тілеманс, контракт якого завершився разом із цією кампанією, отримав статус вільного агента та наразі очікує на найбільш привабливий варіант продовження кар’єри.

Італійський Мілан одразу спробував отримати до свого складу високоякісного 26-річного виконавця, але пропозиція "россонері" в 4 млн євро на рік не знайшла підтримки в представників Тілеманса.

Ті, натомість, вимагають 5 млн євро за сезон зарплатні для свого клієнта, і допоки італійський клуб перебуває в роздумах, задовільнити інтереси Юрі намагається бірмінгемська Астон Вілла.

Представники "левів" зв’язались із футболістом заради підписання контракту, тоді як Мілан намагатиметься щось придумати зі свого боку під час чергового раунду перемовин, що має відбутись 10 червня.

У цьому сезоні Тілеманс відіграв 37 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.