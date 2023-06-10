Італія

Інтереси інших клубів не хвилюють півфіналістів Ліги чемпіонів.

Італійський Мілан цього сезону мав помірний успіх у національній першості, зупинившись на четвертій сходинці, але разом із тим дістався аж до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де зазнав прикрої невдачі в протистоянні з сусідами містом в особі Інтера.

Уявити такі результати команди Стефано Піолі без особистого внеску воротаря Майка Меньяна було б неможливо, оскільки 27-річний воротар відіграв 10 із 29 матчів "на нуль", пропустивши 27 голів.

Це був другий сезон перебування француза в складі "россонері" й у підсумку клуб залишився задоволеним досвідом співпраці настільки, що, як повідомляє місцева преса, будь-які пропозиції щодо можливого трансферу Майка будуть відхилені.

Цікавиться гравцем, зокрема лондонський Челсі, пропонуючи до 90 млн євро.