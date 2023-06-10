Італія

Тренер залишиться у Флоренції.

Президент Фіорентини Рокко Комміссо підтверджує, що Вінченцо Італьяно залишиться головним у сезоні-2023-24, але деякі гравці "підуть".

Президент тосканців провів прес-конференцію, підтвердивши, що Італьяно не залишить клуб. Директор Джо Бароне зустрівся з італійським тренером у п'ятницю.

"Я читав кілька дурниць, Італьяно ніколи не казав, що хоче піти, і ми продовжимо працювати з ним наступного сезону", — сказав Комміссо.

"Деякі гравці підуть, на жаль, у мене не було можливості подякувати їм".

Італьяно був однією з цілей Наполі, щоб замінити Лучано Спаллетті, тому чемпіони Серії А тепер повинні шукати в іншому місці.

"Ми намагатимемось покращити команду, ми вкладаємо 35 мільйонів євро щороку, ми перебуваємо в гарному фінансовому становищі завдяки продажам", — продовжив Комміссо.

"Я вважаю, що цей сезон був позитивним, іноді відмінним. Ми вийшли у два фінали, але не виграли. Ми програли Інтеру та Вест Гему, але чи вважаєте ви, що Аталанта, Юве та Лаціо показали кращі результати? Де була Рома в Кубку Італії? Хлопці, включно з Прімаверою, були маленькими героями. У Лізі конференцій було задіяно 176 клубів, але лише два вийшли у фінал".

Команда Фіорентина з молодіжки також програла фінал, поступившись Лечче з рахунком 0:1 у плей-оф у п’ятницю, і опоненти стали чемпіонами Італії.