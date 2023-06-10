Італія

Коуч може продовжити кар'єру деінде.

Агент Массіміліано Аллегрі Джованні Бранкіні стверджує, що італійський тренер, швидше за все, залишиться в Ювентусі, незважаючи на пропозиції Саудівської Аравії.

La Gazzetta dello Sport повідомила в суботу, що Аллегрі зустрінеться з представниками Саудівської Аравії протягом наступних кількох годин і отримає величезну пропозицію приєднатися до Аль-Насра або Аль-Хілаля.

Його агент Бранкіні перебуває в Стамбулі, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів між Інтером і Манчестер Сіті, і розповів про майбутнє Аллегрі з Sky Sport Italia.

"Я думаю, що Аллегрі бере участь у проекті Ювентуса, який є важким, але він прийняв його", — сказав Бранкіні.

"Я думаю, що нічого не буде. Він і клуб чітко дали зрозуміти це".

Раніше цього тижня генеральний директор Ювентуса Мауріціо Сканавіно заявив, що Аллегрі залишиться керувати клубом у 2023-2024 роках.

У італійського спеціаліста залишилося два роки контракту зі "Старою синьйорою", але попередні два сезони він закінчив з порожніми руками.

Ювентус вилетів із півфіналів Кубка Італії та Ліги Європи в сезоні-2022-23, набравши 63 очки після вирахування 10 очок. Бьянконері відновлять сезон 10 липня спортивними тестами в J Medical.