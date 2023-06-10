Італія

Маркус може згодом переїхати до Ломбардії.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, тренер Мілана Стефано Піолі особисто зателефонував форварду збірної Франції Маркусу Тюраму та буде суперником Роми Жозе Моурінью в боротьбі за Юрі Тілеманса з Лестер Сіті.

Обидва гравці доступні для безкоштовного трансферу цього літа, і La Gazzetta dello Sport повідомляє, що Піолі бере справу у свої руки, шукаючи деяких літніх цілей "россонері".

Піолі особисто подзвонив Тюраму, сину легенди Серії А Ліліана, сподіваючись переконати його перейти на Стадіо Меацца.

Тюрама раніше пов'язували з Челсі та Барселоною, але Gazzetta стверджує, що ПСЖ лідирує в гонці за його підпис.

Очікується, що гравець збірної Франції прийме рішення щодо свого наступного клубу в понеділок.

Тілеманс є ще однією метою для "россонері", згідно зі звітом.

Контракт бельгійського гравця з Лестер Сіті завершується влітку. Рома Моурінью також зацікавлена ​​в бельгійському півзахиснику, і вважається, що Особливий вже поговорив з 26-річним гравцем.

Обидві сторони також зацікавлені в Джанлуці Скамаці та Евану Н'Діка, але захисник, схоже, близький до того, щоб перейти на Стадіо Олімпіко на умовах вільного трансферу, завершивши медичне обстеження наступного тижня.