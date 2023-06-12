Італія

Хорхе Антун спростував чутки про те, що його клієнт близький до переїзду в саудівський чемпіонат.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нападник Роми Пауло Дібала близький до продовження кар'єри в Саудівській Аравії.

Футбольний агент Хорхе Антун, який представляє інтереси 29-річного аргентинця, спростував ці чутки щодо майбутнього свого клієнта.

"Пауло ні з ким не спілкувався, і я не отримував жодних дзвінків або пропозицій від саудівських клубів. Я відповідаю за те, щоб контактувати з клубами, які цікавляться Дібалою. Він у відпустці", — цитує слова агента Дібали журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Пауло Дібала провів за Рому 38 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 8 результативних передач.