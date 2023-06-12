Італія

Клуби з чемпіонату Італії можуть обмінятися статусними тренерами.

Агент Паулу Соузи не заперечував інтересу Наполі до запрошення португальського тренера, а Салернітана, як повідомляється, розглядає Андреа Пірло як його заміну.

"Партенопеї" потребує нового тренера після того, як Лучано Спаллетті вирішив піти, щойно вигравши в клубі перший титул Серії А за 33 роки.

За попередні кілька днів було багато повідомлень про те, що президент Ауреліо Де Лаурентіс наближається до Соузи як до головного кандидата після того, як йому вдалося забезпечити безпеку Салернітани в Серії А.

"Пауло створив міцний зв’язок із гравцями, персоналом і всім містом", — сказав агент Уго Кахуда GianlucaDiMarzio.com.

"Одне можна сказати напевно, якщо одного разу я отримаю офіційну пропозицію від іншої команди, з поваги та уваги, першими про це поінформують директор Морган Де Санктіс і президент Данило Єрволіно.

За попередні тижні я отримав багато повідомлень від інших клубів для Паулу, з різних країн. Це нормально, коли він демонструє такий рівень якості у своїй роботі, але офіційних пропозицій немає".

Тим часом Салернітана вже працює над пошуком заміни, якщо Соуза спокуситься інтересом Наполі.

За даними Sportitalia, головною ціллю буде Пірло, який працював у Туреччині в Фатіху Карагюмрук.

Інші варіанти — Дженнаро Гаттузо, Вінченцо Монтелла та Франческо Фаріолі.

Мета полягає в тому, щоб до 20 червня отримати тверду відповідь від Соузи, щоб клуб міг почати планувати майбутнє.