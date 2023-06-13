Італія

Клуб може продати одного з гравців.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Аль-Духайль запропонував 15 мільйонів євро за підписання півзахисника Лаціо Луїса Альберто, але "б’янкочелесті" хочуть щонайменше 20 мільйонів євро.

Контракт іспанського півзахисника на Стадіо Олімпіко діє до червня 2025 року, і раніше його пов’язували з відходом зі столиці.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Лаціо отримав пропозицію за 15 мільйонів євро підписати 30-річного футболіста, але президент Клаудіо Лотіто хоче щонайменше 20 мільйонів євро.

Луїсу Альберто запропонували 8 мільйонів євро за сезон.