Італія

Бельгієць хоче продовжити кар'єру в клубі.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку ділиться своїм першим постом в Instagram після фіналу Ліги чемпіонів і, схоже, вирішив, що хоче залишитися в "нерадзуррі": "Ми будемо боротися, щоб одного разу досягти моменту слави".

Гравець збірної Бельгії перебуває в оренді на Джузеппе Меацца до кінця місяця, і "нерадзуррі" доведеться вести перемовини про нову угоду з "синіми", якщо вони хочуть придбати гравця.

Численні повідомлення стверджують, що новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно хоче дати Лукаку новий шанс на Стемфорд Брідж, але попередній пост форварда в Instagram, його перший після суботнього фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, підтверджує, що він хоче продовжити грати за "нерадзуррі".

"Перш за все дякую всім вболівальникам Інтера за любов і підтримку протягом сезону. Ви, хлопці, підтримували нас у кожну мить, і я особисто хочу подякувати вам за це", – сказав Лукаку.

"Цьому не судилося бути. Ми віддали все. Це жахливе відчуття для всіх нас, хто любить цей прекрасний клуб…Але в цьому клубі є голод до трофеїв, і ми, сподіваюся, будемо боротися, щоб одного дня досягти моменту слави".

Лукаку приєднався до Челсі за 113 мільйонів євро у 2021 році, але повернувся в Інтер на правах оренди минулого літа. У "нерадзуррі" немає можливості викупити гравця.

Лукаку забив 14 голів у 37 матчах за Інтер цього сезону, і директори клубу незабаром зустрінуться з Челсі, щоб обговорити майбутнє 30-річного гравця та інших потенційних трансферних цілей, включаючи Каліду Кулібалі.