Італія

Словацький захисник розповів про період у Інтері.

Захисник Інтера Мілан Шкріньяр порушив мовчання після фіналу Ліги чемпіонів і підтвердив свій неминучий безкоштовний перехід в ПСЖ. "Я грав однією ногою, головне, щоб я залишався у формі".

Центральний захисник не грав з 14 березня через повторювану проблему зі спиною, яку врешті-решт довелося вирішити за допомогою операції, але він був на лаві запасних під час поразки від Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів.

Це також була його фінальна гра за клуб, оскільки його контракт завершується 30 червня.

"Це був сумний спосіб прощатися, поразка буде тривожити нас ще довго", — сказав Шкріньяр перебуваючи в таборі із збірною Словаччини.

"Ми були настільки близькі до того, щоб виграти трофей, показали чудову гру і заслуговували на більше. Ми пишаємося тим, що зробили під час гри".

Шкріньяр також зробив внесок у кваліфікацію до фіналу, допомігши команді пройти 1/8 фіналу, перегравши Порту із загальним результатом 1:0.

"У матчі-відповіді з Порту я грав однією ногою, зробити більше було неможливо. Я б ризикував отримати серйозну травму. Я ніколи не був поза строєм так довго і намагався повернутися до повної фізичної форми на тренуваннях, але це не те саме, що виступи у матчі.

Я тренувався з Інтером попередні три тижні, тому я готовий і налаштований".

Шкріньяр офіційно не підписав контракт з ПСЖ, але вже навіть не заперечує факт завершення угоди.

"Подивимося, що станеться в Парижі, головне, щоб я залишався у формі".

Зрештою, цього сезону він провів 31 матч за "нерадзуррі", також зумів зробити асист.