Італія

Туринці продовжують мати проблеми.

Президент CONI Марко Малаго наполягає на тому, що 10-очковий штраф Ювентусу в Серії А "доводить, що система спортивного правосуддя працює".

З клубу було знято 10 очок за штучне завищення трансферних комісій, щоб збільшити приріст капіталу, порівняно з початковим вердиктом у 15 балів.

Вони також уклали угоду про визнання провини щодо подальших звинувачень, включаючи так званий маневр щодо зарплати, в обмін на обіцянку більше не подавати апеляції.

"Ситуація з Ювентусом, враховуючи те, як вона завершилася, безперечно доводить, що система спортивного правосуддя працює у співпраці з системою цивільного правосуддя", — сказав Малаго на зустрічі CONI.

Місяці перебору очок і постійні зміни сценаріїв мали додатковий вплив на те, хто кваліфікувався до Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Були пропозиції реформувати систему спортивного правосуддя, щоб пришвидшити процес.

"Документ про це готовий, але однозначно будь-які зміни мають бути спрямовані на наступний сезон. Є питання про те, що це вимагає часу, але це також є гарантією для тих, кому потрібно подати апеляцію, а отже, потрібен час для вивчення документів" — підсумував представник.