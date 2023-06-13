Італія

Колумбієць може залишитися у клубі з Турину.

Хуан Куадрадо підтверджує, що отримав пропозицію про продовження контракту з Ювентусом і "сподівається досягти угоди".

Минулого місяця гравцеві збірної Колумбії виповнилося 35 років, і його нинішня угода завершується 30 червня.

Він був одним із гравців, якого, як очікується, відпустять з туринського клубу наприкінці сезону, особливо тому, що "бьянконері" вдалося лише кваліфікуватися до Ліги конференцій і вони цілком можуть бути виключені з цього турніру УЄФА через порушення фінансового фейр-плей.

"Вони зробили мені пропозицію про контракт, але я не думаю про це в даний момент", — сказав Куадрадо журналістам під час виконання міжнародних обов'язків.

"Я сказав, що ми поговоримо про це пізніше. Сподіваємося домовитися і продовжити грати на високому рівні".

Якби Ювентус дійсно запропонував продовжити його контракт, то Куадрадо отримував би набагато нижчу зарплату, ніж та, яку він отримує зараз.

Він грає в клубі з 2015 року, спочатку прибувши на правах оренди з Челсі, а потім його було викуплено за 26,8 млн євро.

Це була не одна з його найкращих кампаній, він провів 47 змагань за туринського гіганта, забив два голи та зробив чотири гольові передачі.