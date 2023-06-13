Італія

Тренер поки що не знає щодо свого майбутнього у представнику елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Фрозіноне виграв титул Серії В і забезпечив собі підвищення до Серії А, але є повідомлення, що тренер Фабіо Гроссо може залишити клуб.

Як повідомляє Sportitalia, Гроссо та клуб більше не бачать співпрацю один з одним і готові принипити її цього літа.

Це означатиме, що Фрозіноне потребує нового тренера для повернення у вищий дивізіон.

45-річний футболіст виграв чемпіонат світу з Італією в 2006 році як гравець і розпочав свою менеджерську кар'єру на молодіжному рівні Ювентуса.

Він переходив до Барі, Верони, Брешії та Сьон, а в березні 2021 року перейшов до Фрозіноне.

"Канаріні" очолили турнірну таблицю Серії В після 24 перемог, восьми нічиїх і шести поразок, отримавши підвищення разом із Дженоа та Кальярі.

Попередніми днями з'явилися припущення, що Гроссо є одним із кандидатів на посаду в команді Ліги 1 Марселі, який щойно розлучився з Ігорем Тудором.