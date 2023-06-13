Італія

Голландець планує залишитися у топовому клубі.

Повідомляється, що Інтер домовився про умови підписання нового дворічного контракту зі Стефаном де Вреєм протягом декількох днів після завершення його поточної угоди.

31-річний гравець перебував в Італії після того, як у 2014 році перейшов з Феєнорда в Лаціо, а влітку 2018 року перебрався в Інтер як вільний агент.

Його контракт мав завершитися 30 червня, але Sky Sport Italia стверджує, що центральний захисник домовився про нову угоду, щоб залишитися на Сан-Сіро.

Очікується, що цей фінальний контракт триватиме до червня 2025 року.

Голландський захисник провів 38 матчів за Інтер цього сезону і забив один гол.