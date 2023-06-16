Італія

Гравець може перейти до клубу з Риму.

У Німеччині та Італії є повідомлення, що Рома надіслала Боруссії Менхенгладбах пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро щодо захисника збірної Швейцарії Ніко Елведі.

"Джаллороссі" зайняті зміцненням оборони і оголосили про новий контракт із Крісом Смоллінгом.

Як Bild, так і Sportitalia стверджують, що Жозе Моурінью зробив Ельведі пропозицію за 15 мільйонів євро.

26-річний футболіст провів 34 матчі за Боруссію Менхенгладбах цього сезону, також забив три голи, підтверджуючи свою силу в важливих матчах команди.

Ельведі провів 45 поєдинків за збірну Швейцарії, забив один гол.

Однак Ромі потрібно спочатку когось продати, і спортивний директор Тьягу Пінту попередні кілька днів був у Лондоні, щоб обговорити продаж Роджера Ібаньєса в Тоттенгем.