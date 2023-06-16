Гравець може перейти до клубу з Риму.
Ніко Ельведі - Getty Images
16 червня 2023, 18:34
У Німеччині та Італії є повідомлення, що Рома надіслала Боруссії Менхенгладбах пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро щодо захисника збірної Швейцарії Ніко Елведі.
"Джаллороссі" зайняті зміцненням оборони і оголосили про новий контракт із Крісом Смоллінгом.
Як Bild, так і Sportitalia стверджують, що Жозе Моурінью зробив Ельведі пропозицію за 15 мільйонів євро.
26-річний футболіст провів 34 матчі за Боруссію Менхенгладбах цього сезону, також забив три голи, підтверджуючи свою силу в важливих матчах команди.
Ельведі провів 45 поєдинків за збірну Швейцарії, забив один гол.
Однак Ромі потрібно спочатку когось продати, і спортивний директор Тьягу Пінту попередні кілька днів був у Лондоні, щоб обговорити продаж Роджера Ібаньєса в Тоттенгем.