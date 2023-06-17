Італія

Клуб не буде проти продати гравця, якщо надійде притомна пропозиція.

Бельгійський нападник Алексіс Салемакерс за три роки виступів у складі італійського Мілана навряд чи зумів остаточно переконати місцевих уболівальників у доцільності свого трансферу за майже 11 млн євро.

23-річний футболіст у цьому сезоні перебував у кризовому стані, як і решта виконавців клубу, тому, не дивлячись на участь у 39 матчах (4 голи та 3 гольові передачі), "россонері" наразі розглядають варіант із його можливим відходом.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Мілан готовий розглядати будь-які пропозиції щодо свого гравця під час поточного літнього трансферного вікна, аби тільки вони компенсували витрати на його придбання свого часу.

Загалом Салемакерс у складі італійського клубу провів 140 матчів, забивши 10 м’ячів та віддавши 14 результативних пасів.