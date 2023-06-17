Італія

Гравець може перейти до зовсім іншого чемпіонату.

Торіно хоче придбати футболіста з Лестера Денніса Прата після несподіваного вильоту "лисиць" з Прем’єр-ліги.

29-річний бельгійський півзахисник, який зробив собі ім’я в Сампдорії, перш ніж переїхати до Англії за 19,2 мільйона євро, провів непростий сезон цього року, зігравши трохи менше 1000 хвилин у всіх змаганнях.

Сезон-2021-2022 Прат провів в оренді за Торіно, де вразив у своїх матчах у Серії А, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.

Як повідомляється на сторінці 19 випуску Tuttosport, Торіно хоче повернути Прата і намагається викупити його за невеликі кошти з Лестера, який займається розпродажем після вильоту в Чемпіоншип.

Команда не хоче платити більше 2-3 мільйонів євро за 29-річного гравця, у якого залишився лише рік контракту з клубом. Спортивний директор Давіде Вагнаті зі своїми колегами з Лестера починають вивчати можливий перехід.