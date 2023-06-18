Італія

Найближчим часом питання відходу нігерійця може бути закритим.

Нігерійський нападник італійського Наполі Віктор Осімген за підсумками цього сезону став найкращим бомбардиром Серії A, чим допоміг команді здобути чемпіонський титул.

Очевидно, що такий прогрес 24-річного виконавця не залишився непоміченим на трансферному ринку, тож у "Партенопеї" з’явилась необхідність або домовлятись зі своїм гравцем щодо продовження контракту, або шукати можливість продати його якомога дорожче до іншого клубу.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, найближчими днями варто очікувати на зустріч поміж керівництвом Наполі та агентом Осімгена Роберто Календою, під час якої буде обговорено майбутнє футболіста в Неаполі.

ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед уже виявили бажання підписати контракт із дороговартісним виконавцем, проте "південці" роблять наголос на продовженні з ним контракту.

За сезон Осімген забив 31 гол та віддав п’ять гольових передач у 39 матчах.