Функціонер повідомив про домовленість із футболістом.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
19 червня 2023, 20:55
Віктор Осімген продовжить контракт із Наполі, повідомив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.
"Я говорив з Осімгеном ще до святкування Наполі. Ми домовилися продовжити контракт ще на два роки.
Я вже деякий час говорю, що Осімген повинен залишитися. Якщо надійде пропозиція, від якої неможливо відмовитися, ми розглянемо її", – наводить слова Осімгена журналіст Джалука Ді Марціо.
Нагадаємо, що інтерес до Осімгена виявляють низка європейських клубів, серед яких Челсі, Манчестер Юнайтед, Баварія, ПСЖ та інші.
У сезоні-2022/23 Осімген провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 26 голів та 4 асисти.