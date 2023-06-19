Італія

Функціонер повідомив про домовленість із футболістом.

Віктор Осімген продовжить контракт із Наполі, повідомив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс.

"Я говорив з Осімгеном ще до святкування Наполі. Ми домовилися продовжити контракт ще на два роки.

Я вже деякий час говорю, що Осімген повинен залишитися. Якщо надійде пропозиція, від якої неможливо відмовитися, ми розглянемо її", – наводить слова Осімгена журналіст Джалука Ді Марціо.

Нагадаємо, що інтерес до Осімгена виявляють низка європейських клубів, серед яких Челсі, Манчестер Юнайтед, Баварія, ПСЖ та інші.

У сезоні-2022/23 Осімген провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 26 голів та 4 асисти.