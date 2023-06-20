Італія

Футболіст хоче повноцінно перейти до клубу.

Ромелу Лукаку засмучений тим, що Челсі відхилив першу пропозицію"Інтера, і вирішив особисто втрутитися, щоб спробувати проштовхнути цей крок, припускає Corriere dello Sport.

30-річний бельгійський нападник, який мав труднощі в цьому сезоні, перш ніж знайти хорошу форму в завершальний етап сезону, не має наміру повертатися в Західний Лондон цього літа, про що він уже повідомив новому тренеру "синіх" Маурісіо Почеттіно.

Інтер готовий залишити Лукаку, але не може дозволити собі витратити занадто багато, що ускладнює угоду з Челсі. Незважаючи на це, бельгієць налаштований на рух і не збирається здаватися найближчим часом.

Corriere dello Sport через TMW розповідає про те, як Челсі відхилив першу пропозицію Інтера щодо Лукаку, розчарувавши 30-річного гравця, який тепер намагатиметься взяти справу в свої руки.

Повідомляється, що бельгійський нападник буде особисто вести перемовини з "синіми", щоб спробувати домовитися про нову оренду з "нерадзуррі". Він уже відхилив вигідну пропозицію від Саудівської Аравії і не бажає переходити в інший клуб.

Пріоритетом Лукаку є приєднання до Інтера для їх передсезонного тренувального збору, який розпочнеться 13 липня, що підштовхне його до активних дій у найближчі тижні.