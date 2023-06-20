Італія

Футболіст прокоментував відносини з тренером.

Філіппо Індзагі не стримався у своїй новій автобіографії, розповідаючи про свої стосунки з футболом, про те, як Массіміліано Аллегрі підштовхнув його до завершення кар'єри та про своє життя поза полем.

Колишній нападник провів ранні етапи своєї кар'єри, граючи в різних провінційних командах, перш ніж пробитися в Ювентус, де він забив 89 голів у 165 матчах у всіх змаганнях з 1997 по 2001 рік.

Зробивши враження в Турині, Індзагі приєднався до Мілана в 2001 році, де він провів 11 років своєї кар'єри, допомігши команді виграти два Скудетто, два титули Ліги чемпіонів і Кубок Італії, серед інших нагород. Він також був частиною команди, яка виграла чемпіонат світу 2006 року.

У своїй автобіографії "Потрібний момент" Індзагі згадав, чому вирішив повісити бутси на цвях у 2012 році.

"Це Аллегрі завершив мою кар'єру гравця. Фактично, навесні 2012 року ми з Міланом досягли домовленості про продовження мого контракту на один рік. Я був би важливою ланкою в роздягальні, яка за короткий час втратила Мальдіні, Пірло, Несту, Гаттузо, Зеєдорфа.

Значні фігури, які залишили глибоку порожнечу. Я б не висував претензій... Галліані був щасливий, що знайшов це рішення зі мною.

Аллегрі, з іншого боку, відхилив його, він не хотів, щоб я більше був у роздягальні, і сказав це директорам, попросивши не продовжувати мій контракт. Для мене це був удар" — розповів гравець.