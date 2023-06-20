Італія

Гравець може переїхати до Риму.

Sportitalia повідомляє, що Лаціо знаходиться на порозі підписання гравця збірної Італії Доменіко Берарді з Лаціо за 20 мільйонів євро плюс бонуси.

За словами їхнього трансферного спеціаліста Руді Галлетті, перемовини між клубами знаходяться на просунутій стадії, а особисті умови з гравцем вже були узгоджені минулого тижня.

Його спеціально запросив тренер Мауріціо Саррі після кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Правому вінгеру в серпні виповнюється 29 років, і він провів всю свою кар'єру в Сассуоло від молодіжної академії до сьогоднішнього дня.

У 2013 році він був придбаний Ювентусом за угодою про спільне володіння, але залишився на стадіоні Мапей і відмовився від трансферу в Турин.

Незважаючи на проблеми з травмами в цьому сезоні, Берарді все одно зробив 12 голів і 7 результативних передач у 26 матчах Серії А.

Наполі та Фіорентина також були пов'язані з форвардом цього літа, тоді як Мілан та Інтер виявляли інтерес у минулому.

Щоб підписати нових гравців, Лаціо має спочатку когось продати, щоб збалансувати баланс, тому "б’янкочелесті" потребуватимуть свіжого вливання капіталу, перш ніж вони зможуть офіційно оформити перехід.